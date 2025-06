L’associazione tiene viva la memoria del civismo di Sergio Gridelli

L'associazione celebra Sergio Gridelli, un simbolo di civismo e passione per la comunità. La sua eredità vive nel volontariato e nella dedizione verso la città che amava. In un'epoca in cui il coinvolgimento civico è spesso trascurato, Gridelli ci ricorda l'importanza di essere attivi e responsabili. La sua visione e il suo talento comunicativo continuano a ispirare le nuove generazioni a impegnarsi per un futuro migliore. Un'eredità che non va dimenticata!

La passione per la cosa pubblica, la dedizione al volontariato, l'amore per la propria città, il talento nella comunicazione in tutte le sue forme e un tocco di genio. Sono le caratteristiche di Sergio Gridelli scomparso a 61 anni il 23 luglio 2023, che fu sindaco per due anni e mezzo per la prima volta dal 29 aprile 1994 al 1995, succedendo a Mauro Bertozzi, il sindaco morto per un male incurabile e lui era il suo vice. Poi si presentò con una lista civica di area di centro sinistra e vinse le elezioni diventando sindaco il 23 aprile 1995 fino al 1999 quando il mandato di primo cittadino durava quattro anni e poi il terzo mandato dal 13 giugno 1999 fino al giugno 2004, il primo con l'elezione diretta del sindaco.

