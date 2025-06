L’assessore | Acque in buono stato ma serve tempo per riconquistarla

Ameglia si trova a un bivio: l'assessore all'ambiente, Nicolas Cervia, rassicura che le acque sono in buono stato, ma il sogno della bandiera blu si allontana per il secondo anno consecutivo. Questo è un chiaro segnale di quanto sia cruciale investire nella sostenibilità e nella qualità ambientale. La bellezza delle nostre coste non può essere data per scontata; serve tempo e impegno per riconquistarla. Rimanete sintonizzati, perché il cambiamento è possibile!

Niente bandiera blu per il secondo anno consecutivo ad Ameglia. L'assessore all'ambiente, Nicolas Cervia, interviene dopo le critiche: "La classificazione delle acque di balneazione è stabilita sulla base di un periodo quadriennale e segue parametri rigorosi definiti dal Decreto Legislativo 1162008. Gli esiti negativi registrati nell'agosto 2023 continuano a influenzare la media ponderata utilizzata da arpal per il calcolo della qualità delle acque. Questo ha fino a oggi impedito di ottenere nuovamente la Bandiera Blu, nonostante i risultati favorevoli delle analisi condotte nel 2024 e nel 2025".

