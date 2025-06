L’Asl spegne dieci candeline e guarda al futuro

Il 27 giugno, l’ASL Toscana Sud Est festeggia il suo decennale, ma non si tratta solo di spegnere dieci candeline. Questo evento segna l’inizio di un ambizioso percorso verso una sanità territoriale innovativa per Siena, Arezzo e Grosseto. In un contesto in cui la salute pubblica è al centro delle discussioni, questa celebrazione rappresenta un'opportunità unica per immaginare insieme un futuro più sostenibile e inclusivo. Non perdere l'occasione di scoprire cosa ci ris

Non sarà una semplice celebrazione del decennale dell' Asl Toscana sud est, ma piuttosto il punto di partenza per disegnare l'Azienda del futuro. Il 27 giugno sarà una giornata particolare per la sanità territoriale delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, con quello che intende essere "un viaggio insieme per condividere una visione rinnovata della nostra Azienda". I dettagli sono in via di definizione, ma il quadro generale e soprattutto le intenzioni sono chiari. In quella giornata, la mattina si svolgerà un'iniziativa di formazione incentrata sulle tecnologie digitali applicate alla sanità, riservata ai dipendenti; nel pomeriggio il confronto si aprirà a tutti i soggetti, istituzionali e del mondo del lavoro, che si rapportano quotidianamente con l'Asl.

