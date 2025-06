L' arte nascosta nelle copertine dei vinili

Sabato 28 giugno 2025, non perdere la conferenza "L'arte nascosta nelle copertine dei vinili" a Cordenons (PN). Un viaggio affascinante nell'universo visivo dei dischi, dove ogni copertina racconta una storia unica. Con il dott. Renato Portolan, scoprirai come l'arte grafica si intreccia con la musica, rispecchiando un trend di riscoperta del vinile che sta conquistando nuove generazioni. Un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti

Sabato 28 giugno 2025 si svolgerà una conferenza dal titolo "L'arte nascosta nelle copertine dei vinili", a cura dell'Associazione "Copertine come quadri" aps di Cordenons (PN) per approfondire lo studio dell'arte espressa nelle copertine dei dischi vinili; relatore sarà il dott. Renato Portolan.

