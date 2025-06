L’Arma dei Carabinieri celebra il suo anniversario in piazza Cavour | strade chiuse e divieti

Giovedì 5 giugno, la piazza Cavour si trasformerà in un palcoscenico per il 211esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Un evento che celebra la storia e l'impegno di una delle istituzioni più amate d'Italia, senza dubbio un momento di orgoglio nazionale. Preparatevi a qualche disagio nella circolazione: strade chiuse e divieti anticipano la grande festa. Non perdere l'occasione di assistere a questa celebrazione ricca di emozioni e significato!

L’Arma dei Carabinieri celebra in piazza Cavour il 211esimo anniversario della sua fondazione. La cerimonia è prevista per giovedì 5 giugno. Già da domani, mercoledì 4 giugno, scatteranno alcuni provvedimenti per disciplinare la circolazione stradale, adottati con ordinanza del dirigente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L’Arma dei Carabinieri celebra il suo anniversario in piazza Cavour: strade chiuse e divieti

