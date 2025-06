L' Aria che tira Boldrini contro Meloni | Incontro con Macron? Non nutro speranze

L'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un momento cruciale per la politica italiana ed europea. Laura Boldrini, ospite de L'Aria che tira, ha evidenziato la necessità di collaborare con i leader europei. In un contesto di crescente tensione geopolitica, la Boldrini sottolinea l'importanza di un approccio unito. Un dato interessante? Solo uniti possiamo affrontare le sfide globali, ma ci riuscirà davvero il governo italiano?

"Finalmente Meloni si √® resa conto che non pu√≤ ignorare gli altri leader europei": Laura Boldrini lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dell'incontro tra la presidente del Consiglio e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron oggi a Roma. Poi ha aggiunto, non si sa sulla base di quali fatti: "Salvini √® molto arrabbiato rispetto a questo, ha fatto di tutto per impedirlo, per√≤ credo sia giusto che l'Italia sia un Paese con cui negoziare a tutti i livelli". Sul risultato dei colloqui, in ogni caso, la dem si √® mostrata piuttosto scettica: "Vedremo l'esito, anche se non nutro molte speranze ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, Boldrini contro Meloni: "Incontro con Macron? Non nutro speranze"

