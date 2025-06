L’appello del sindaco | votare un diritto da esercitare

Il sindaco lancia un forte appello: votare è un diritto da non sottovalutare! In occasione del 79º anniversario della Repubblica Italiana, la città si prepara per una nuova consultazione referendaria. Un momento che rievoca la storica scelta del 1946, quando gli italiani abbracciarono la democrazia. Questo è il momento perfetto per riscoprire il potere della nostra voce. Non perdere l'opportunità di essere protagonista del futuro!

La città ha celebrato il 79º anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 2025 è arrivato a pochi giorni da una nuova consultazione referendaria, in programma per l’8 e 9 giugno, rendendo ancora più vivo il legame simbolico con il voto che, nel 1946, segnò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. Due i momenti istituzionali principali: l’inaugurazione del nuovo pennone del Tricolore e la scopertura della scultura "L’Italia". Nel suo intervento ufficiale, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha ribadito con forza il valore del voto come fondamento della democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello del sindaco: votare un diritto da esercitare

Leggi anche L'appello al voto dei candidati sindaco al confronto organizzato dal Secolo XIX | Video - I candidati sindaco di Genova si confrontano in un evento organizzato dal Secolo XIX, dove avranno un minuto ciascuno per convincere i cittadini a votare.

Se ne parla anche su altri siti

L’appello del sindaco: votare un diritto da esercitare; Referendum 8-9 giugno, 38 sindaci fiorentini su 41 firmano l’appello: Andate a votare; “Votare ai referendum è un dovere costituzionale”; Appello del sindaco Michele Conìa in favore della partecipazione al voto per i cinque referendum in programma l'8 e il 9 giugno.. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’appello del sindaco: votare un diritto da esercitare

Lo riporta ilgiorno.it: La città ha celebrato il 79º anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 2025 è arrivato ...

Referendum, l’appello dei sindaci. La Cgil e lo Spi per "avere più diritti"

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Andate a votare”, 38 sindaci fiorentini firmano l'appello: Tra questi anche gli 11 dell’Empolese Valdelsa

Lo riporta gonews.it: 38 su 41: sono i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze che ad ora hanno aderito all’appello per la partecipazione ai referendum dell’8-9 ...