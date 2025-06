L’ antipasto al live di Vasco con l’osimano Andrea Belfiori

Ad aprire il concerto di Vasco giovedì a Firenze ci sarà un osimano dal grande talento, Andrea Belfiori. E’ cantautore polistrumentista, ha studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha iniziato collaborando con la Pressing di Lucio Dalla e con Gianluca Grignani, Pfm e Cristiano de André negli anni successivi. "E’ un grande orgoglio per me, sono davvero onorato – commenta Belfiori -. Sono tra i vincitori del concorso organizzato da Vasco a Zocca, sua città natale, il "Festival Zocca – paese della musica". Ognuno dei 12 vincitori apriranno le 12 date del tour del mitico Vasco in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’"antipasto" al live di Vasco con l’osimano Andrea Belfiori

