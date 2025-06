L' anniversario Andrea Bajani è il libro più votato dai giovani lettori Nadia Terranova e Valerio Aiolli seconda e terzo classificati Domani a Benevento l' annuncio della cinquina

Andrea Bajani conquista il Premio Strega Giovani 2025 con il suo libro "L'anniversario", un trionfo che sottolinea l'interesse crescente dei giovani per la letteratura contemporanea. In un’epoca in cui il digitale sembra dominare, le nuove generazioni riscoprono il valore della parola scritta. Domani, a Benevento, si annuncerà la cinquina finale: chi salirà sul podio accanto a Bajani? Non perdere l'occasione di scoprire i talenti emergenti!

L a notizia è di qualche minuto fa: Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega Giovani 2025 con il libro L’anniversario (Feltrinelli). L’annuncio è stata dato al termine dell’evento diretto da Loredana Lipperini e organizzato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci presso il teatro comunale di Cardito. L’anniversario trionfa con 97 voti su un totale di 595 espressi da una giuria di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, provenienti da oltre 100 scuole secondarie di secondo grado italiane e straniere. Nadia Terranova, autrice di Quello che so di te (Guanda), si aggiudica il secondo posto con 62 voti, mentre il terzo posto va a Valerio Aiolli, autore di Portofino blues (Voland), con 56 voti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'anniversario Andrea Bajani è il libro più votato dai giovani lettori, Nadia Terranova e Valerio Aiolli seconda e terzo classificati. Domani a Benevento l'annuncio della cinquina

Cosa riportano altre fonti

L’anniversario – Andrea Bajani – Feltrinelli; Vespucci-Colombo, giovedì 29 maggio nuovo incontro con il gruppo di lettura; Una lettura ai libri in dozzina al Premio Strega. 🔗Ne parlano su altre fonti

Andrea Bajani vince il Premio Strega Giovani 2025

Da msn.com: Andrea Bajani vince il Premio Strega Giovani con il suo romanzo edito Feltrinelli “L'anniversario”. L'evento è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e ...

Andrea Bajani vince Premio Strega Giovani

Scrive adnkronos.com: Andrea Bajani con il romanzo "L'anniversario" (Feltrinelli) è il vincitore della dodicesima edizione del Premio Strega Giovani, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Beneve ...

Andrea Bajani trionfa al premio Strega giovani 2025 con il romanzo l’anniversario

Si legge su gaeta.it: Andrea Bajani vince il premio Strega Giovani 2025 con il romanzo L'anniversario, scelto da studenti di oltre cento scuole; premiati anche giovani critici come Alessandra Ruotolo e altri due studenti.