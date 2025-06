Landini passa alla volgarità per offendere Meloni | cosa ha detto

Landini alza il tono e sceglie la volgarità per colpire Meloni, evidenziando un clima politico sempre più acceso. Un gesto che riflette il trend di polarizzazione nel dibattito pubblico, dove le parole sembrano perdere il loro peso. Ma ciò che sorprende è l’allerta sul referendum: un’accusa di irresponsabilità che potrebbe mettere in discussione il consenso popolare. In un’epoca di crisi comunicativa, quale sarà il futuro del confronto politico?

La mossa della disperazione del segretario Cgil: una parolaccia per apparire più guerrigliero. E lancia i soliti allarmi sul referendum: "Dal premier un atto irresponsabile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Landini passa alla volgarità per offendere Meloni: cosa ha detto

IO RESTO A CASA?? Se passa il referendum Landini incassa più di due milioni di euro per la sua CGL + i circa tre milioni di extra comunitari che diventeranno votanti e il bello è fatto Tweet live su X

Vannacci ignora che il rimborso a Landini non è "mega", ma è quello ordinariamente previsto dalla legge per chiunque proponga referendum, a condizione che sia raggiunto il quorum (1 euro per ogni firma valida raccolta, fino a un tetto complessivo di 2.582. Tweet live su X

FACCE DA CAZZO: VANNACCI E ignorante fino al punto di non sapere che i rimborsi Referendari non esistono più da quasi 25 anni. #27maggio #LegaVannacci Tweet live su X