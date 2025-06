Landini Cgil ai lavoratori tarantini | Votare i referendum per dare una spallata alla precarietà Critiche alla premier Meloni

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha lanciato un appello potente ai lavoratori tarantini: votare ai referendum per combattere la precarietà. In un momento in cui la sicurezza lavorativa è più che mai in discussione, le sue parole risuonano come un invito a riprendere il controllo del proprio destino. "Usate la vostra testa e libertà", ha esortato, sottolineando l'importanza di un voto consapevole. Un invito che richiama all’unità e al coraggio collett

Tarantini Time Quotidiano «Usate la vostra testa e la vostra libertà e diffidate di chi invita a non andare a votare» perché il voto «deve tornare ad essere non per qualcuno ma per qualcosa». È stato questo l’invito pressante che Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, non si è stancato di ripetere ai lavoratori. Lo ha fatto con quelli della Vestas, riuniti nell’aula 60 dello stabilimento, lo ha ripetuto un paio di ore dopo ai dipendenti dello stabilimento Leonardo Aerostrutture di Grottaglie. Si è dipanata così la giornata tarantina del segretario generale della Cgil impegnato in Puglia in un tour per promuovere ma soprattutto spiegare i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno e il motivo per il quale a tutti e cinque va votato “sì”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Landini (Cgil) ai lavoratori tarantini: “Votare i referendum per dare una spallata alla precarietà”. Critiche alla premier Meloni

