Land Rover Defender con il restyling diventa ancora più esclusivo

Il restyling del Land Rover Defender segna un passo avanti nell'esclusività del mondo 4x4. Con un design esterno rinnovato e interni modernizzati, il nuovo touchscreen offre un’esperienza utente senza precedenti. Ma la vera novità? L’Adaptive Off-Road Cruise Control, un'opzione che trasforma ogni avventura in un viaggio da vivere con tranquillità. Scopri come il Defender si adatta alle sfide contemporanee di chi ama esplorare il mondo!

Design esterno rivisto per l'intera gamma del 4x4. Interni migliorati con nuovo touchscreen, più grande. Adaptive Off-Road Cruise Control1 offerto per la prima volta in opzione.

nuovo display all'INTERNo

Land Rover Defender 2026 si rinnova con modifiche al design, all'infotainment e ai sistemi ADAS. Scopri novità e motorizzazioni

Land Rover Defender si aggiorna: restyling hi-tech per l’icona off-road

