Lampioni vandalizzati da oltre un mese Ancisi Lpra-Lega-Pdf | Scritte aberranti contro Meloni La Russa e Bignami

Lampioni vandalizzati e scritte aberranti contro politici: un segnale inquietante di tensione sociale. Da oltre un mese, il degrado visibile lungo lo stradello di Bosco Baronio racconta di un clima di intolleranza che si fa strada nel nostro Paese. Questo triste episodio invita a riflettere sull'importanza del rispetto e del dialogo, soprattutto in un momento storico in cui le divisioni sembrano aumentare. È ora di riprendere una conversazione costruttiva!

"Nessuno è sembrato accorgersi, dal 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia, a tutto ieri, Festa della Repubblica, che una serie di pali della luce posti sullo stradello che costeggia il centro Bosco Baronio fino al bagno pubblico, in parallelo con via Fiume Abbandonato, sono stati.

