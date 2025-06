L' Amerigo Vespucci a Livorno dal 4 all' 8 giugno | visite a bordo lanci di paracadutisti e auto storiche

Preparati a vivere un'esperienza unica! Dal 4 all'8 giugno, il celebre veliero Amerigo Vespucci approda a Livorno, portando con sé un mix di tradizione e avventura. Potrai visitare la nave simbolo della Marina Militare, assistere a emozionanti lanci di paracadutisti e ammirare auto storiche. Un evento che celebra non solo il mare, ma anche la nostra storia e cultura. Non perderti questa occasione: l'emozione ti aspetta al Molo Capitaneria!

Domani, mercoledì 4 giugno, l'Amerigo Vespucci arriverà a Livorno a conclusione del suo tour mondiale. La nave scuola della Marina militare sarà al Molo Capitaneria fino all'8 giugno prima di fare scalo a Genova. Al suo arrivo l'imbarcazione sarà accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale.

Leggi anche La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

