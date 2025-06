L' altro Milan che Allegri deve gestire | undici prestiti di ritorno

Il Milan si trova di fronte a una sfida affascinante: gestire undici prestiti di ritorno che potrebbero trasformarsi in un tesoro inaspettato. Da Vasquez a Okafor, il potenziale √® enorme, ma la strategia sar√† fondamentale. Mentre il calcio italiano si evolve verso un mercato sempre pi√Ļ dinamico, Allegri dovr√† decidere chi valorizzare e chi cedere. Un equilibrio cruciale per il futuro rossonero. Riuscir√† a mettere insieme i pezzi del puzzle?

Da Vasquez a Okafor, ci si potrebbe allestire una bella squadra: alcuni potranno essere utili, ad altri andr√† trovata sistemazione. E su circa 90 milioni di potenziali riscatti, entrano soltanto quelli di Kalulu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - L'altro Milan che Allegri deve gestire: undici prestiti di ritorno

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Saelemaekers: ‚ÄúSono un giocatore del Milan, parlerò con Allegri‚ÄĚ

Lo riporta msn.com: Saelemaekers è stato al centro del primissimo colloquio di mercato sostenuto da Igli Tare nelle sue funzioni di ds rossonero. Ecco le sue parole dal Belgio ...

Milan, Morata tra depressione e bordate: il motivo dell'addio. Poi il retroscena su Allegri: "Lo sento spesso"

Riporta sport.virgilio.it: Morata torna sulla sua breve esperienza al Milan e attacca: Non ero più a mio agio. Il rapporto con Allegri e la partita vinta contro la depressione.

"Allegri al Milan come Conte al Napoli. Il futuro di Leao, Theo Hernandez, Maignan e il nuovo Barzagli"

Segnala tuttosport.com: Intervista a Marco Amelia, portiere Campione del Mondo 2006 e allenato da Max in rossonero dal 2010 al 2014: "Come cambia il club con una guida come lui" ...