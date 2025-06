L’allenatore del Tottenham è il nuovo boss di West Brom

In un'estate rovente per il calcio inglese, Ryan Mason ha deciso di intraprendere una nuova avventura, lasciando il Tottenham per guidare il West Bromwich Albion. A soli 33 anni, il giovane allenatore si prepara a scrivere la sua storia nel campionato, dove la competizione è sempre più agguerrita. Sarà interessante vedere come gestirà la pressione e le aspettative: un passo audace che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era!

2025-06-02 22:21:00 Giorni caldissimi in redazione! Ryan Mason ha lasciato il Tottenham per diventare il nuovo manager del campionato West Bromwich Albion. L’allenatore di 33 anni ha firmato un accordo di tre anni per sostituire Tony Mowbray agli Hawthorns. Presentazione del nostro nuovo allenatore della prima squadra maschile, Ryan Mason! pic.twitter.comn8g3xt5f8m – West Bromwich Albion (@WBA) 2 giugno 2025 Mason ha dichiarato: “Questo è un grande club con una fantastica infrastruttura e un’incredibile base di fan e sono entusiasta di ciò che possiamo ottenere insieme. “Avendo parlato a lungo al consiglio e a quelli del club, sono convinto che Albion sia il posto perfetto per me e non vedo l’ora di iniziare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

