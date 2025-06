L’alert alle farmacie | State attenti ai giovani con prescrizioni per psicofarmaci e oppioidi

Attenzione alle farmacie: l’allerta è alta per i giovani in cerca di psicofarmaci e oppioidi. Il presidente dell’Ordine, Andrea Mandelli, lancia un campanello d’allarme riguardo a un fenomeno allarmante: le ricette falsificate stanno aumentando vertiginosamente. Questo non è solo un problema sanitario, ma un segnale preoccupante di una società che fatica a gestire la salute mentale. È fondamentale agire ora per proteggere le generazioni future.