L’Al-Hilal non si ferma davanti a nulla nel tentativo di strappare Simone Inzaghi all'Inter, lanciando un’offensiva da capogiro sul mercato. Tre nomi in arrivo dalla Serie A promettono di rendere l’offerta irresistibile. In un calcio sempre più globalizzato e ricco, la sfida tra club europei e arabi si fa intensa, portando a domande intriganti: quanto vale realmente un allenatore? E quali saranno le ripercussioni sul nostro campionato?

Non solo con soldi a valanga, ma anche con un mercato faraonico. L’Al-Hilal sta facendo di tutto pur di portare Simone Inzaghi dall’Inter in Arabia Saudita. Nel mirino tre super colpi made in Serie A. TRITTICO NIENTE MALE – L’Al-Hilal prova a convincere Simone Inzaghi, non solo dal punto di vista economico (50 milioni in due anni), ma anche con un mercato faraonico. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento da Sportitalia, il club saudita, oltre a Theo Hernandez, ha messo nel mirino pure Victor Osimhen ed Ederson. Questo quello che filtra secondo l’esperto di calciomercato: « Avanti da tempo per Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Al-Hilal prova a convincere Inzaghi con 3 super colpi made in Serie A – SI

