L’Al Hilal fa spesa in Italia | Inter Milan e Napoli nel mirino

L'Al Hilal punta gli occhi sulla Serie A! Il presidente Fahad Bin Nafel è in Europa per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per club, con Inter e Napoli nel mirino. Questo si inserisce nel trend di investimenti sportivi mediorientali che sta trasformando il calcio mondiale. La concorrenza si fa sempre più agguerrita: chi saranno i prossimi campioni a indossare la maglia dell'Al Hilal? Rimanete sintonizzati!

Il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, sarebbe volato in Europa per mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in vista del Mondiale per club, mettendo la Serie A nel mirino. Secondo quanto riporta il quotidiano saudita Arriyadiyah, il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, sarebbe volato da Riad a Parigi per mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in vista del Mondiale per club che parte a metà mese negli Usa (esordio del club saudita il 18 giugno contro il Real Madrid). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In Arabia sono sicuri: "Inzaghi ha firmato un biennale con l'Al Hilal"

Scrive msn.com: Il futuro di Simone Inzaghi rimbalza tra Italia e Arabia Saudita. Ma se qui si attende il vertice delle prossime ore con la dirigenza dell'Inter per capire se ci sono i margini per andare avanti assie ...

Niente Italia per David: l'Al Hilal fa sul serio

Segnala calciomercato.com: L'Al Hilal stringe per l'attaccante del Lille Jonathan David. Cercato dalle big della Premier e apprezzato da Inter, MIlan, Juve e Napoli, la punta è vicina al trasferimento in Arabia Saudita.

Gazzetta - Inter, l'Al-Hilal fa sul serio per Barella: offerti 18 milioni di euro all'anno

Segnala msn.com: il centrocampista dell'Inter è divenuto l'oggetto del forte interesse del calcio saudita e per lui sarebbe pronta una mega offerta per convincerlo a salutare l'Italia. Il piano dell'Al-Hilal ...