L’Al Hilal è il grande favorito per Osimhen considerando i suoi 12 milioni netti a stagione Romano

L'Al Hilal si prepara a fare la storia, mettendo nel mirino Victor Osimhen con un'offerta da capogiro di 12 milioni netti a stagione. Mentre il club si lancia verso il Mondiale per Club contro il Real Madrid, il possibile arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina potrebbe dare una marcia in più. Un trend sorprendente: i club arabi stanno investendo massicciamente per competere ai vertici del calcio mondiale! Non perdere i prossimi sviluppi!

Nel corso del nuovo format ' Dazn Transfer by Fabrizio Romano ', il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dei colpi di mercato dell' Al Hilal, che è letteralmente indiavolato in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Real Madrid. Per la panchina sta per arrivare Simone Inzaghi che ha dato il ben servito all'Inter, mentre in attacco si corteggia Victor Osimhen: Il futuro di Osimhen è in Arabia. «L'ultimo nome che dobbiamo menzionare è Victor Osimhen, perché il club saudita ha bisogno di un attaccante e il nigeriano è un obiettivo concreto. Clausola rescissoria di 75 milioni di euro, ora è tornato al Napoli dal prestito al Galatasaray, Osimhen potrebbe essere il nuovo attaccante di Simone Inzaghi.

