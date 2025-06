Lago verso l' esondazione | già chiusa una corsia del lungolago a Como

Il Lago di Como torna a far parlare di sé, con l’innalzamento delle acque che minaccia la sicurezza del lungolago. Oggi una corsia è già chiusa, un segnale preoccupante in un periodo in cui eventi climatici estremi diventano sempre più frequenti. Questo episodio mette in luce l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico: un tema che ci riguarda tutti e che richiede azioni concrete. Rimanere informati è fondamentale!

Il lago di Como torna a far paura. Questa mattina, martedì 3 giugno 2025, una corsia del lungolago, nel tratto antistante piazza Cavour, è stata chiusa a causa dell’allagamento provocato dall’innalzamento del livello delle acque. Sebbene non sia stata ancora superata la soglia ufficiale di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago verso l'esondazione: già chiusa una corsia del lungolago a Como

Cosa riportano altre fonti

Lago di Como, esondazione e strade allagate: chiuso il lungolago. L’allarme della Protezione civile: «Centinaia di possibili frane»

Lo riporta milano.corriere.it: Lago esondato a Como e strada chiusa al traffico da giovedì mattina ... ben superiore alla quota di esondazione fissata a 120. I detriti accumulati nel primo bacino del lago, con un tappeto ...

Si alza il lago Maggiore. Sp41 chiusa tra Marzio e Ardena

Segnala prealpina.it: Il lago Maggiore ... Toce e Sesia: chiusi i ponti tra Romagnano e Gattinara, tra Serravalle e Grignasco, tra Carpignano e Ghislarengo, mentre il Sesia ha raggiunto il livello di esondazione ...

Verbania si prepara all'esondazione del Lago Maggiore in piazza a Pallanza

Come scrive lastampa.it: A Calasca Castiglione (al km 10) sassi e detriti sono finiti in strada in zona Valbianca per esondazione di un rio ... sullo Strona della statale 229 del lago d’Orta, già messo alla prova ...