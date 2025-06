Lago alto a Como l’acqua adesso filtra anche dall’asfalto

Il Lago di Como continua a riservarci sorprese inquietanti. Con il livello dell'acqua in costante salita, ora assistiamo a un fenomeno allarmante: l’acqua filtra dall’asfalto, mostrando la vulnerabilità delle infrastrutture locali. Questo scenario non è solo un problema locale, ma mette in luce l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici che colpiscono tutta Italia. I cittadini chiedono soluzioni sostenibili, per un futuro che non affondi nel caos.

Il livello del Lago di Como continua a salire e con esso crescono anche i disagi. Oltre all’allagamento della corsia più a lago, in corrispondenza di piazza Cavour, adesso si è reso evidente un nuovo e preoccupante fenomeno: l’acqua non si limita più a risalire dai tombini, ma filtra direttamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago alto a Como, l’acqua adesso filtra anche dall’asfalto

