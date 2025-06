Lady Gaga apre il Pride Month con un look esagerato e indimenticabile | il ritorno della bouffant bionda

Giugno è ufficialmente iniziato e con esso il Pride Month, che Lady Gaga ha accolto con un look audace e indimenticabile! Con la sua iconica bouffant bionda, la pop star non solo sorprende, ma lancia anche un messaggio di celebrazione e inclusività. In un periodo in cui l’autenticità è al centro delle conversazioni globali, il suo stile audace ci ricorda che esprimere chi siamo è sempre una forma di resistenza e amore. Non perderti questo momento!

Giugno è iniziato con una di quelle notizie che non si possono ignorare: Lady Gaga ha rivoluzionato il proprio look – di nuovo – presentandosi con una chioma biondo platino gonfiata all’eccesso. E se c’è un modo giusto per dare il via al Pride Month, forse è proprio questo. Lady Gaga cambia tutto il suo look per il Pride Month all’evento di Netflix. Chi segue la cantante sa che le sue trasformazioni beauty sono tutt’altro che rare. Eppure, ogni volta riesce a lasciare il segno. Dopo mesi in cui aveva scelto acconciature più cupe, dai caschetti corti con frangia netta agli chignon gotici scolpiti, Gaga è tornata a sorprendere con un’acconciatura che sembra uscita da un film anni ’60 rivisitato in chiave dark-pop. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga apre il Pride Month con un look esagerato (e indimenticabile): il ritorno della bouffant bionda

