Ladro sorpreso a rubare in casa | spinge a terra un 82enne e gli ruba la collanina

Un brutale furto ha scosso la serenità di Merlengo, colpendo due pensionati proprio il giorno della Festa della Repubblica. Un ladro senza scrupoli ha aggredito un 82enne per rubargli una collanina, dimostrando come, anche in giornate festive, la sicurezza delle nostre case sia a rischio. Questo episodio ci ricorda l'importanza di comunità unite e vigilanti: mai sottovalutare la protezione dei nostri cari e dei nostri beni.

È stato denunciato questa mattina, martedì 3 giugno, ai carabinieri di Paese il brutale furto avvenuto nel pomeriggio di ieri in casa di due pensionati di 82 e 77 anni residenti a Merlengo di Ponzano Veneto. Poco prima delle ore 16, nel giorno della Festa della Repubblica, la signora Rosanna.

