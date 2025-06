Ladri principianti in biglietteria Alla stazione l’allarme fa fallire il furto

Due ladri alla stazione hanno tentato un furto, ma l'allerta ha mandato in fumo i loro piani! La scena, che potrebbe sembrare comica, mette in luce un trend crescente: la sicurezza nelle stazioni è in continua evoluzione. Nonostante i tentativi di furto, la tecnologia e la vigilanza riescono a tenere a bada i malintenzionati. Questo episodio ci ricorda che, nel mondo moderno, la prevenzione è la migliore difesa!

È scattato l’allarme e non sono neppure entrati, fuggendo senza bottino. Un furto fallito, che ha lasciato soltanto il danneggiamento alla porta della biglietteria della stazione. È successo alle 4.30 circa dell’altra notte, quando le telecamere hanno ripreso due uomini, irriconoscibili perché incappucciati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito i filmati e accertato i danni provocati dall’effrazione alla porta, avviando le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Un tentativo maldestro, vanificato dall’allarme che ha messo in fuga i malviventi ma che non avrebbe comunque portato a un bottino ingente: non risulterebbe infatti che nella biglietteria vengano lasciati soldi in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri principianti in biglietteria. Alla stazione l’allarme fa fallire il furto

