Ladri in azione nel Pordenonese | rubati gli incassi della giornata

Nel cuore della Destra Tagliamento, i ladri colpiscono nel periodo di festa: due colpi audaci rubano gli incassi della sagra di Sant'Antonio a Porcia. Mentre la comunità celebra, i malviventi pianificano con astuzia, approfittando dell’affluenza. Questo evento mette in luce un fenomeno preoccupante: l'aumento dei furti in occasione di eventi pubblici. La sicurezza è ora una priorità per garantire che la gioia non venga offuscata dalla paura.

Due grossi colpi nelle¬†giornate di domenica 1¬†e¬†luned√¨ 2 giugno nella Destra Tagliamento. A¬†Porcia, quando √® appena passata la mezzanotte,¬†i¬†ladri sono riusciti a portarsi via l'intero incasso della sagra di Sant'Antonio. Il¬†furto √® stato messo a segno in piena regola aspettando il momento giusto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Ladri in azione nel Pordenonese: rubati gli incassi della giornata

