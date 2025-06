ladri del fashion in aeroporto coppia tradita dalla foga dello shopping

...aeroporto di Fiumicino dimostrano che persino i criminali possono essere attratti dal potere del branding. Con una strategia audace e una certa dose di audacia, questi ladri hanno cercato di rubare l'attenzione tra i viaggiatori, ma sono stati fermati dalla polizia. Questo episodio mette in luce un trend crescente: il furto nei luoghi di grande affluenza, dove lo shopping e la moda si intrecciano con la criminalità. Un monito per tutti noi!

Ladri del fashion in piena regola si confondevano tra i viaggiatori in partenza all'aeroporto di Fiumicino. I due, un 21enne algerino e un 27enne francese, sono stati arrestati¬†dalla polizia, con le accuse di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito.¬† I ladri del fashion in. 🔗 Leggi su Romatoday.it