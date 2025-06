L' addio di Inzaghi all' Inter | l' allenatore ha accettato l' offerta Al Hilal in Arabia| Scuse ipocrisie e vere lezioni dopo la finale-choc

Simone Inzaghi saluta l'Inter e vola verso l'Arabia Saudita, accettando un'offerta dal Al-Hilal. Un passaggio che riflette una tendenza sempre più in crescita: il richiamo dei campionati arabi per i grandi allenatori. Dopo la finale choc, emergono scuse e ipocrisie, ma anche lezioni preziose sul valore del coraggio in un momento di cambiamento. Riuscirà la Juventus a colmare il vuoto lasciato dall'istrione Inzaghi?

© Xml2.corriere.it - L'addio di Inzaghi all'Inter: l'allenatore ha accettato l'offerta Al Hilal in Arabia| Scuse, ipocrisie e (vere) lezioni dopo la finale-choc

Leggi anche Inzaghi: “I ragazzi non vogliono fermarsi ora, metteranno il cuore. Sull’addio…” - Inzaghi ha infiammato l'atmosfera in vista della finale di Champions League, sottolineando il cuore e la determinazione dei suoi ragazzi.

Inter, Inzaghi dice addio: il tecnico accetta l'offerta dell'Al Hilal

Si legge su ilgiornale.it: Si chiude dopo 4 anni l'avventura di Simone Inzaghi all'Inter: il tecnico ha scelto di non continuare accettando l'offerta dell'Al Hilal ...

Inzaghi saluta l’Inter, addio shock dopo 4 anni: possibile avversario dei nerazzurri al Mondiale per club

Come scrive dire.it: Ad attenderlo c’è l’Al Hilal, il club dei milioni e delle ambizioni mondiali. Si parte subito: destinazione Miami ...

Inzaghi lascia l'Inter, il tecnico va in Arabia all'Al-Hilal. Da Roberto De Zerbi a Cesc Fabregas, chi sono le alternative

Secondo msn.com: Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 stagioni. L'addio è stato sancito nell'incontro tra tecnico e dirigenti che si è tenuto non nel quartier generale dei nerazzurri, ma ...