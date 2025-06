L' addio di Inzaghi all' Inter | ha accettato l' offerta Al Hilal in Arabia | In pole Fabregas | chi è il tecnico che si ispira a Pep Guardiola

L’addio di Simone Inzaghi all'Inter segna un nuovo capitolo nel calcio italiano, mentre si apre la porta a un futuro affascinante in Arabia Saudita. Accettando l'offerta dell'Al Hilal, il tecnico, che si ispira al grande Pep Guardiola, si inserisce in un trend crescente di allenatori europei che cercano fortuna in Medio Oriente. Sarà interessante vedere come il suo stile di gioco influenzerà la squadra e il campionato locale!

L'allenatore dell'Inter ha deciso: dopo il colloquio con Marotta Inzaghi ha reso noto la sua scelta di trasferirsi in Arabia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'addio di Inzaghi all'Inter: ha accettato l'offerta Al Hilal in Arabia | In pole Fabregas: chi è il tecnico che si ispira a Pep Guardiola

Leggi anche Inzaghi: “I ragazzi non vogliono fermarsi ora, metteranno il cuore. Sull’addio…” - Inzaghi ha infiammato l'atmosfera in vista della finale di Champions League, sottolineando il cuore e la determinazione dei suoi ragazzi.

