L' addio di Inzaghi all' Inter andrà in Arabia all' Al Hilal | In questi 4 anni ho dato tutto | In pole Fabregas | si ispira a Pep Guardiola

Simone Inzaghi lascia l'Inter per intraprendere una nuova avventura all'Al Hilal, un segnale forte di come il calcio si stia globalizzando e attragga talenti da ogni parte del mondo. In quattro anni ha dato il massimo, ma ora è tempo di rinnovarsi. E mentre Fabregas si ispira a Guardiola, ci chiediamo: quale sarà il futuro degli allenatori italiani all'estero? La sfida è aperta!

L'allenatore dell'Inter ha deciso: dopo il colloquio con Marotta Inzaghi ha reso noto la sua scelta di trasferirsi in Arabia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'addio di Inzaghi all'Inter, andrà in Arabia all'Al Hilal: «In questi 4 anni ho dato tutto» | In pole Fabregas: si ispira a Pep Guardiola

Leggi anche Inzaghi: “I ragazzi non vogliono fermarsi ora, metteranno il cuore. Sull’addio…” - Inzaghi ha infiammato l'atmosfera in vista della finale di Champions League, sottolineando il cuore e la determinazione dei suoi ragazzi.