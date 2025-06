Lacrosse gli appuntamenti delle Nazionali italiane nel 2025

Il 2025 segna un anno cruciale per il lacrosse italiano, con gli Europei maschili che si svolgeranno a Breslavia dal 10 al 19 luglio. Questo evento non solo metterà in luce il talento italiano, ma fungerà anche da trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un'opportunità imperdibile per gli atleti italiani di brillare su palcoscenici sempre più internazionali nel panorama sportivo! Non perdere questa avventura!

Gli Europei maschili di lacrosse rappresenteranno uno degli eventi di riferimento per l'Italia in questo sport che farà il proprio esordio olimpico a Los Angeles 2028. La rassegna continentale andrà in scena a Breslavia (Polonia) dal 10 al 19 luglio, la manifestazione è stata spostata dall'iniziale località di Szombathely (Ungheria) e fungerà da qualificazione ai Mondiali 2027: le prime sette formazioni classificate staccheranno il biglietto per la rassegna iridata in Giappone. Il calendario internazionale propone altri due appuntamenti di rilievo in questa stagione: i World Games (a Chengdu, Cina, dal 7 all'11 agosto) dove sarà presente il Sixes femminile con otto squadre (l'Italia non si è qualificata) e i Mondiali Under 20 maschili ( a Jeju, Corea del Sud, dal 15 al 24 agosto).

