Lacrima in giallo protagonista il noir

Morro d’Alba si tinge di giallo e nero per il quinto anno consecutivo con "Lacrima in giallo", un festival che fa vibrare le corde del noir. In un’epoca in cui il genere sta vivendo una seconda giovinezza, tra serie TV e bestseller, questo evento è un'opportunità imperdibile per immergersi in storie avvincenti e atmosfere palpabili. Preparati a vivere emozioni forti, dove la letteratura incontra l'arte e il cinema!

Il nero e il giallo sono i colori che dipingeranno Morro d’Alba da venerdì a domenica. Il bellissimo borgo, infatti, per la quinta volta torna a celebrare il noir in ogni sua sfumatura con ‘ Lacrima in giallo ’, appuntamento imperdibile per gli appassionati delle atmosfere da brivido, capace di spaziare tra letteratura, cinema, musica e arte. Venerdì lo scrittore Giuseppe d’Emilio dialogherà con l’autore ‘collettivo’ marchigiano Paolo Agaraff (Gabriele Falconi, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini), che presenterà il romanzo ‘Il sangue non è acqua’. Sabato toccherà a Luigi Musolino con "Della donna aracnide" presentato da Matteo Mazzolim, e domenica a Michele Navarra con ‘Per non aver commesso il fatto’, presentato da Vittoria Mazzieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lacrima in giallo", protagonista il noir

Leggi anche La celebrazione del "noir" in ogni sfumatura: a Morro d'Alba la quinta edizione di "Lacrima in giallo" - Dal 6 all'8 giugno 2025, Morro d'Alba si tingerà di noir con la quinta edizione di "Lacrima in giallo".

