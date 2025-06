Lacchiarella rapina al centro logistico | video

All'alba di oggi, Lacchiarella è stata teatro di una rapina audace: sei assaltatori hanno messo in scena un colpo da film, incendiando camion per ostacolare i carabinieri. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente criminalità organizzata, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei centri logistici. La bravura e la spregiudicatezza dei ladri ci ricordano quanto sia cruciale investire nella protezione delle nostre città. Non perdere i dettagli di questa storia avvincente

Il colpo all’alba di questa mattina. In azione almeno sei assaltatori che hanno incendiato camion per bloccare l'intervento dei carabinieri e coprirsi la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lacchiarella, rapina al centro logistico: video

