Lacchiarella commando assalta all’alba un centro logistico | camion incendiati chiodi sull’asfalto e quattro feriti

Alba drammatica a Lacchiarella, dove un commando ha messo a segno un audace assalto a un centro logistico. Sei malviventi hanno incendiato camion e disseminato chiodi sull'asfalto, causando quattro feriti tra i dipendenti. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente criminalità organizzata che colpisce le infrastrutture logistiche italiane. Un chiaro segnale che la sicurezza è un tema sempre più urgente nel nostro paese.

Nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 3 giugno, una violenta rapina ha colpito un centro logistico situato in via Cascina Nuova a Lacchiarella, nel milanese. Almeno sei malviventi hanno fatto irruzione nel deposito, dove operano più aziende, portando via due autocarri carichi di merce. Una fuga pianificata nei minimi dettagli. Per garantirsi la fuga e impedire l'intervento delle forze dell'ordine, i rapinatori hanno messo in atto una strategia brutale: hanno dato fuoco a diversi camion e disseminato la strada di chiodi e strisce chiodate, rendendo difficile l'inseguimento e ostacolando i soccorsi.

