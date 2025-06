Laboratori innovativi e avanzati per competenze tecniche e professionali | candidature scuole dal 9 giugno al 5 luglio AVVISO

Dal 9 giugno al 5 luglio, le scuole italiane possono candidarsi per accedere a laboratori innovativi, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo avviso non è solo un'opportunità: rappresenta un passo cruciale verso la formazione di una nuova generazione di professionisti. Investire in competenze tecniche oggi significa prepararsi alle sfide del domani, dove l'innovazione è la chiave. Non perdere l'occasione di essere protagonista nel cambiamento!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 2014-2020, ha pubblicato un avviso destinato a sostenere la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze tecniche e professionali coerenti con gli indirizzi di studio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

