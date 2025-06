Laboratori di lettura con Irene Greco all' Orto sociale

...magia della lettura come strumento di crescita e connessione. I laboratori di Irene Greco all'Orto Sociale di Muzzana del Turgnano offrono un'opportunità unica per avvicinare le giovani generazioni alla lettura, in un'epoca in cui la digitalizzazione rischia di farci perdere il contatto con il libro. Scopri come le storie possono accendere l'immaginazione e costruire ponti tra le persone! Non perderti questa esperienza coinvolgente!

Super letture in arrivo all' Orto sociale di Muzzana del Turgnano con Irene Greco, autrice e fondatrice di Leggimi prima, un progetto che nasce dal desiderio di “aprire mondi” intorno al mondo dei libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tenendo sempre il focus su un punto cruciale: la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Laboratori di lettura, con Irene Greco, all' Orto sociale

