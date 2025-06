Labirinto Hamilton | In Spagna la mia gara più brutta La Ferrari non va ma forse è colpa mia

La delusione di Hamilton nel labirinto spagnolo è un campanello d'allarme per la Ferrari, che fatica a ritrovare la sua gloria. In un contesto in cui la competitività è regina, anche i campioni devono fare i conti con le proprie ombre. La frase di Vasseur su Russell getta una luce sulla pressione che grava sui piloti. Sarà il momento di rimettere in discussione strategie e prestazioni? La stagione è ancora lunga!

Il sette volte iridato non nasconde la propria delusione: "Non c’è niente di positivo". Vasseur lo consola: "Lewis è stato a lungo davanti a Russell". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Labirinto Hamilton: "In Spagna la mia gara più brutta. La Ferrari non va, ma forse è colpa mia"

F1 | GP Spagna 2025, Hamilton rassegnato a fine gara: “Non ho niente da dire, probabilmente è colpa mia”

Lo riporta p300.it: Non è stato di molte parole Lewis Hamilton alla fine del GP Spagna 2025. Il sette volte iridato ha chiuso al sesto posto la gara di Barcellona, alle spalle anche della Sauber di Nico Hulkenberg che, ...

Hamilton avvilito: “Oggi ho vissuto la gara peggiore della mia carriera. È stato terribile”

Da fanpage.it: Il sette volte campione del mondo è arrivato sesto nel GP Spagna. Hamilton si è classificato pure dietro a Hulkenberg. Dopo la gara è stato durissimo: “Una gara terribile. Non me l’aspettavo”.

Hamilton, morale a terra: “Giornata terribile, non so cosa dire. Probabilmente è solo colpa mia”

Segnala formulapassion.it: Il campione inglese è parso decisamente giù di corda dopo la sesta posizione rimediata a Barcellona con la Ferrari ...