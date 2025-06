La zona rossa da evacuare | ecco la mappa completa delle vie

In un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza pubblica, la recente ordinanza per l’evacuazione della "zona rossa" segna un cambiamento radicale nella gestione delle emergenze. La mappa completa delle vie da evitare diventa fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. È interessante notare come queste misure riflettano una maggiore consapevolezza sui rischi ambientali e sulla necessità di proteggere le comunità. Preparati, informati e non sottovalutare mai la prevenzione!

La "zona rossa" da evacuare, con sgombero totale di persone e animali, e in cui è vietato il transito pedonale o veicolare, riguarda gli edifici, aree pubbliche e private, parchi e giardini, attività produttive, luoghi di lavoro, esercizi commerciali o di qualsiasi altra tipologia, cittadini.

Leggi anche No alla “zona rossa”! La mobilitazione inizia con un volantinaggio nel quartiere - No alla zona rossa: inizia la mobilitazione nel quartiere con un volantinaggio. La Coalizione Civica si oppone all'ipotesi di istituire una zona rossa nel quadrante di via Roma a Treviso, partecipando al dibattito in vista del vertice in Prefettura del 20 maggio, dove questa misura verrà ratificata.

