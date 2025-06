La Virtus perde Gara2 l' Olimpia passa all' Arena Ivanovic | Stasera Milano migliore di noi

La Virtus Bologna cede in Gara 2, lasciando strada all'Olimpia Milano che domina dall'inizio alla fine. In un contesto di playoff sempre più avvincente, Milano ha mostrato una difesa impenetrabile e un gioco di squadra invidiabile. Questo match non è solo una vittoria, ma un chiaro segnale di forza in un campionato dove ogni dettaglio può fare la differenza. Il sogno scudetto si infiamma: chi sarà il prossimo a sorprendere?

Questa volta l’Olimpia Milano la partita l’ha comandata dall’inizio alla fine, ha difeso forte, ha lottato di squadra a rimbalzo, ha avuto un passo in avanti da tutti e ha resistito ogni volta che la Virtus Bologna ha prodotto il massimo sforzo per avvicinarsi. Alla fine ha vinto 85-66. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Virtus perde Gara2, l'Olimpia passa all'Arena. Ivanovic: "Stasera Milano migliore di noi"

