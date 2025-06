La villa medicea di Artimino dove ha sede la Fondazione Giuseppe Olmo ha ospitato la Milanesiana 2025 con personaggi come Zellini Gurnah Fresu e Vacca

La Villa Medicea di Artimino si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per la Milanesiana 2025, portando a contatto arte, musica e cultura. Tra note vibranti di Paolo Fresu e le parole di scrittori come Gurnah, questo evento segna un passo importante nella rinascita culturale dell'Italia. Scoprire un patrimonio UNESCO mentre si assapora un Carmignano Docg è un'esperienza che risveglia i sensi e celebra l’eccellenza italiana.

F irenze, 31 mag. (askanews) – Le note di Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca si inseguono, si intrecciano e si riverberano nella villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, dove ha sede la neonata Fondazione Giusppe Olmo. Un luogo carico di storia e bellezza, patrimonio Unesco, nel cuore della produzione del Carmignano Docg. Qui ha fatto tappa la Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgar bi, con un appuntamento dal titolo L’infinito tra matematica e letteratura a cui hanno preso parte anche Paolo Zellini, matematico e saggista insignito del Premio Scuola Pitagorica La Milanesiana per le Scienze 2025 e Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura 2021. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La villa medicea di Artimino, dove ha sede la Fondazione Giuseppe Olmo ha ospitato la Milanesiana 2025, con personaggi come Zellini, Gurnah, Fresu e Vacca.

