La vela accessibile per 85 ragazzi con disabilità | si conclude il progetto Controvento

La vela non ha confini, e il progetto "Controvento" lo dimostra con il suo straordinario finale a Brindisi. Domani, 85 ragazzi con disabilità vivranno un'esperienza unica nella 39esima edizione della regata Brindisi-Corfù. Questo evento non solo celebra lo sport, ma promuove anche l'inclusione e la forza del lavoro di squadra. Scopri come il mare può unire e ispirare, oltre qualsiasi barriera!

BRINDISI - La vela diventa accessibile a tutti nel porto di Brindisi con la 39esima edizione della regata Brindisi-Corfù. Si terrà domani, mercoledì 4 giugno alle ore 18:00, presso gli stand del lungomare Regina Margherita, l'evento conclusivo del progetto "Controvento: la forza della vela".

