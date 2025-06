La vedova di Navalny lancia un canale tv contro la censura russa

Yulia Navalnaya, vedova del leader dell'opposizione Alexei Navalny, dà vita a un canale TV contro la censura russa. Un gesto audace che si inserisce in un trend globale di resistenza alla disinformazione. La sua iniziativa non solo onora il marito, ma accende i riflettori su un tema cruciale: la libertà di espressione. Questa battaglia è sempre più necessaria, e noi possiamo essere parte di essa. Unisciti al cambiamento!

Parigi, 3 giu. (askanews) - La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che ha raccolto la sua eredità di oppositrice del regime di Putin, ha annunciato il lancio di un canale televisivo, dedicato alla memoria del marito e alla "libertà di espressione in Russia". Il progetto, presentato da Parigi, è in collaborazione con l'Ong Reporter senza frontiere (RSF). "Sono particolarmente grata che stiamo facendo questa cosa. Domani sarà il compleanno di mio marito e credo sia molto importante mantenere il ricordo di lui - ha detto la donna - Era un grande uomo, è per mantenere la sua eredità e sono sicura che sarebbe molto contento di tutte le persone nuove che potranno raggiungere le informazioni sul regime del Cremlino, sulla corruzione, sulla guerra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La vedova di Navalny lancia un canale tv contro la censura russa

Altre fonti ne stanno dando notizia

La vedova di Navalny lancia un canale tv: sarà visibile su quasi tutto il territorio russo; Incontro Putin-Zelensky-Trump in Turchia? «È possibile»; Festa della Repubblica, il Presidente Mattarella incontra le categorie fragili al Quirinale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La vedova di Navalny lancia un canale tv contro la censura russa

Secondo askanews.it: Parigi, 3 giu. (askanews) – La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che ha raccolto la sua eredità di oppositrice del regime di Putin, ha annunciato il lancio di un canale televisivo, dedicato a ...

La vedova di Navalny lancia una nuova tv 'Futuro della Russia'

Da ansa.it: L'attivista per la libertà e la democrazia, Iulia Navalnaia, vedova del leader dell'opposizione russo asassinato, Alexei Navalny, ha annunciato oggi a Parigi il lancio di una nuova rete televisiva ...

Iulia Navalnaia lancia una nuova rete televisiva per la libertà in Russia

Come scrive laregione.ch: La vedova di Alexei Navalny annuncia a Parigi il canale 'Futuro della Russia' per promuovere la libertà d'espressione ...