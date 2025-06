La truffa delle banconote | soldi falsi e confusione Attenzione alle tecniche

La truffa delle banconote false è un fenomeno in crescita, che si inserisce in un contesto di crescente digitalizzazione dei pagamenti. Ferrara ne è un triste esempio: l'arte della confusione viene sfruttata per raggirare ignari cittadini. Un punto interessante da notare? La velocità con cui i truffatori si adattano alle nuove abitudini di consumo. Rimanete vigili e non lasciatevi ingannare! La prossima vittima potreste essere voi.

Ferrara, 3 giugno 2025 – Sulle prime sembra un normale pagamento o una altrettanto normale richiesta di cambiare i soldi. Ma attenzione: un, due e tre, tra domande a raffica e confusione, chi dovrebbe ricevere quella banconota, si trova con nulla in mano. Anzi: ci rimette pure il resto. Ci eravamo lasciati alcune settimane fa con le truffe ai porta pizze, con banconote da 50 euro false. Ora ci ritroviamo con un’altra tecnica che, purtroppo, sta continuando a far parlare di sè tra la città e soprattutto i lidi. Un fantomatico cliente entra in un negozio, acquista un prodotto da pochi euro e va alla cassa a pagare mostrando 50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La truffa delle banconote: soldi falsi e confusione. Attenzione alle tecniche

