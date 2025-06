La truffa dei defibrillatori inesistenti

Un'ombra si allunga sul mondo della beneficenza: un settantunenne è stato condannato per aver truffato donatori con "defibrillatori fantasma". Questo episodio non è isolato, ma parte di un trend preoccupante che mina la fiducia nelle campagne solidali. In tempi in cui la responsabilità sociale è più cruciale che mai, è fondamentale saper distinguere tra chi opera davvero per il bene e chi sfrutta la buona fede altrui. La trasparenza è la chiave!

È stato condannato a un anno e sei mesi per una truffa attuata con “ defibrillatori fantasma “, attuata dal settantunenne per ottenere denaro in cambio di inserzioni e sponsorizzazioni per una campagna benefica sulla sicurezza, in realtà inesistente. Il processo si è svolto in Tribunale a Cremona ma gli episodi contestati hanno avuto luogo anche nella provincia di Reggio Emilia. L’imputato aveva contattato e truffato 38 imprenditori in svariati comuni. Secondo l’accusa si era presentato a una quarantina di imprese come promoter di un progetto “patrocinato dai Comuni“. Mostrava una mappa con i punti dove sarebbero stati installati i defibrillatori, promettendo che parte dei contributi delle aziende – tra i 700 e i mille euro più Iva – sarebbe servita proprio all’acquisto dei dispositivi salvavita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La truffa dei defibrillatori inesistenti

Approfondimenti da altre fonti

La truffa dei defibrillatori inesistenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La truffa dei defibrillatori: 38

Scrive cremonaoggi.it: Un anno e sei mesi è la condanna inflitta dal giudice ad un 71enne mantovano accusato di truffa. Per lui, il pm aveva chiesto una pena di due anni ...

Truffa dei defibrillatori: 1 anno e 6 mesi

Lo riporta laprovinciacr.it: CREMONA - Un anno e sei mesi di condanna per truffa: si è conclusa così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un uomo di 71 anni, finito sul banco degli imputati al tribunale di Cremona, ac ...

Fatture per operazioni inesistenti, società filtro per non pagare i contribuiti e formazione mai eseguita: truffa della manodopera per 16 milioni, anche Pesaro nel mirino ...

Scrive corriereadriatico.it: PESARO - Fatture per operazioni inesistenti, società che fungevano da filtro per ... I reati contestati sono fiscali: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e ...