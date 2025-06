La tregua del tempo durerà poco | è ancora allerta meteo

La tregua meteorologica di martedì 3 giugno è solo un'illusione: il sole pallido non basta a nascondere l'imminente arrivo di temporali. Lombardia si prepara con due allerte gialle per il rischio di forti piogge. In un periodo in cui i cambiamenti climatici stanno accentuando fenomeni estremi, è cruciale mantenere alta l'attenzione. Preparatevi, il tempo può cambiare in un batter d'occhio!

Il pallido sole che caratterizza il pomeriggio di martedì 3 giugno è soltanto un palliativo: il maltempo è dietro l'angolo. Regione Lombardia ha infatti emesso due nuove allerte meteo di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali forti (in vigore dalle ore 18 del 4 giugno) e per.

