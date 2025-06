La Toscana militarizzata Dall’aeroporto a San Piero Doppia manifestazione | Basta guerre fatte da qui

In un'epoca in cui le voci di pace si fanno sempre più forti, la Toscana si trova al centro di una battaglia simbolica. Oggi, da Pisa a San Piero, i manifestanti gridano “basta guerre fatte da qui”, richiamando l’attenzione su un tema scottante: il ruolo delle strutture logistiche nel conflitto ucraino. Il coraggio dei lavoratori Usb riporta alla luce un interrogativo cruciale: è possibile costruire un futuro di pace evitando le strade del conflitto?

"Tre anni fa i lavoratori Usb dell’aeroporto Galilei bloccarono un carico di armi che doveva alimentare la guerra in Ucraina. La stessa cosa la hanno fatta i portuali di Genova e Livorno. Basta con una Toscana militarizzata, basta Pisa nello scacchiere di sangue e distruzione". Lo dice al megafono Cinzia delle Usb Pisa che assieme a Potere al Popolo ha organizzato una manifestazione regionale che ha avuto due presidi simbolici: l’aeroporto Galilei e poi quello militare. Da Potere al Popolo, sempre nell’area partenze del Galilei, si dichiara: "La Toscana e Pisa sono militarizzate, si alimenta e si fomenta dalla nostra Regione e città le guerre in mezzo mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Toscana militarizzata". Dall’aeroporto a San Piero. Doppia manifestazione: "Basta guerre fatte da qui"

Ne parlano su altre fonti

La Toscana militarizzata. Dall’aeroporto a San Piero. Doppia manifestazione: Basta guerre fatte da qui. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"La Toscana militarizzata". Dall’aeroporto a San Piero. Doppia manifestazione: "Basta guerre fatte da qui"

Da msn.com: Potere al Popolo al Galilei: "Da qui si fomentano i conflitti di mezzo mondo". Movimento No Base e Libera: "Il nostro 2 giugno? Stop all’escalation bellica".

Aeroporto Firenze, per M5s da tecnici Toscana no a parere Via

ansa.it scrive: 11 NOV - I tecnici della Regione Toscana hanno dato parere negativo, a non procedere, con la Valutazione di impatto ambientale sul nuovo progetto dell'Enac (masterplan) per l'aeroporto di Firenze ...

G7:stop Schengen, invito ad andare prima in aeroporto

Riporta ansa.it: (ANSA) - FIRENZE, 9 MAG - Ripristino dei controlli alle frontiere interne, dal 10 al 30 maggio, per i vertici del G7 in Italia, per questo Toscana aeroporti invita i passeggeri dei voli in ...