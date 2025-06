La tomba di papa Giovanni XXI sarà traslata

Il 17 giugno si svolgerà un evento di grande rilevanza: la traslazione della tomba di papa Giovanni XXI. Questo gesto non solo riporta alla luce la figura di un pontefice illuminato, ma si inserisce in un trend più ampio di riscoperta delle nostre radici storiche e culturali. La cattedrale di San Lorenzo si prepara a diventare il palcoscenico di una celebrazione che onora il sapere e la spiritualità. Non perdere l’occasione di essere parte di questo momento unico!

Un evento solenne e di grande valore storico e spirituale avrà luogo il prossimo 17 giugno nella cattedrale di San Lorenzo: la traslazione della tomba di papa Giovanni XXI nella cappella di San Filippo Neri. Un gesto per restituire dignità e visibilità alla memoria di uno dei personaggi più colti.

