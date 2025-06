La terza guerra mondiale di Starmer | corsa alle atomiche

La dichiarazione di Keir Starmer sulla Terza guerra mondiale segna un punto di svolta nel dibattito globale sulla sicurezza. Con la Russia percepita come una minaccia concreta, il tema della corsa alle armi nucleari torna prepotentemente alla ribalta. Questo non è solo un problema britannico: l'intero mondo deve affrontare le conseguenze di un crescente militarismo. Ciò che è in gioco? La stabilità del nostro futuro. È tempo di riflessioni e azioni concrete.

Per la Gran Bretagna la Terza guerra mondiale non è più un'eventualità remota e la Russia è ormai una reale minaccia alla sicurezza nazionale. Lo ha detto il premier Keir

Leggi anche Macron, il messaggio a Putin: «Non voglio la terza guerra mondiale, ma pronto all’atomica francese in Polonia. Kiev? Deve rinunciare a territori» - Emmanuel Macron invia un chiaro messaggio a Vladimir Putin: la Francia è fermamente contraria a una terza guerra mondiale, ma pronta a difendere i suoi interessi, incluso l'arsenale atomico in Polonia.

Starmer rafforza la linea anti-Russia: "Prepararsi alla guerra"

Secondo huffingtonpost.it: Dopo Istanbul. Intesa per la restituzione di 12 mila salme, 6 mila per parte, di militari morti in questi tre anni di conflitto tra russi e ucraini. Kiev ...

Starmer rafforza la linea anti-Russia: “Dobbiamo essere pronti alla guerra”

Scrive informazione.it: “Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto“. Con questa formula Keir Starmer ha formalizzato la preannunciata revisione della strategia militare e di difesa del ...

Regno Unito, Starmer annuncia piano riarmo: "Dobbiamo essere pronti alla guerra"

Scrive informazione.it: La notizia è del Times: il Regno Unito vuole acquistare i caccia F-35 capaci di lanciare bombe nucleari. Un mattoncino per costruire la deterrenza verso Putin, nelle intenzioni di Keir… Leggi ...