la tassa green von der leyen

La vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, ha messo in chiaro che la "Transizione Pulita" resta un obiettivo irrinunciabile. Questo dibattito acceso riflette una tensione crescente tra le aspirazioni ecologiche e le pressioni economiche, in un'Europa che sta cercando di bilanciare sostenibilità e crescita. La vera sfida? Trovare un accordo per un futuro più green senza compromettere il benessere dei cittadini. Una questione cruciale che coinvolge tutti noi!

La vicepresidente della Commissione Europea Teresa Ribera ha appena ribadito che la "Transizione Pulita" non si tocca. La posizione del PPE e di altri. È una vera e propria frenata rispetto a quanto affermato dal Partito Popolare Europeo e da molti altri leader europei che non attengono al PPE. Lunedì scorso, durante un incontro a Versailles con rappresentanti del mondo imprenditoriale, Macron ha dichiarato che la direttiva della Corporate Sustainability Due Diligence andrebbe cancellata. In questo modo il presidente francese si allinea di fatto alle posizioni del neo cancelliere tedesco Merz, che aveva precedentemente definito il rinvio della direttiva "al massimo un primo passo" e la sua "completa abrogazione" come "il passo logico successivo".

