La Targa d’Oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria

La locomotiva a vapore FS 740.329, un autentico gioiello centenario, ha ricevuto la Targa d'Oro per il suo valore storico e culturale, un riconoscimento che celebra il fascino dei mezzi di trasporto del passato. Questo evento si inserisce in un trend crescente di valorizzazione del patrimonio industriale. Scoprire questa meraviglia nel parco di Palazzo di Varignana è un'esperienza unica che riporta alla luce storie dimenticate. Non perdere l’occasione di viverla!

Una perla rara, meritevole della Targa d’Oro per l’eccezionale rilevanza storica e culturale. Palazzo di Varignana ha ricevuto nei giorni scorsi un prestigioso riconoscimento. Ad essere premiata è stata la locomotiva a vapore FS 740.329, parte integrante del Treno Reale custodito all’interno del parco del resort, meritevole della Targa d’Oro assegnatagli dall’ Automotoclub Storico Italiano, ovvero il massimo titolo conferito ai veicoli per la straordinaria rilevanza storica e culturale. La storia della locomotiva Fs è tutta da raccontare. Costruita dalla OM, le storiche Officine Meccaniche di Milano, entrò in servizio poco dopo la Prima Guerra Mondiale, il 24 marzo del 1921, riconosciuta come uno dei più significativi esempi di ingegneria ferroviaria italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Targa d’Oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una perla a Palazzo Varignana. La targa d’oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria; La Targa d’Oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria; Benevento, Ztl super violata 800: contravvenzioni dai vigili urbani; Scudo verde Firenze: la mappa telecamere e come funziona. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Targa d’Oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Una perla a Palazzo Varignana. La targa d’oro dei mezzi storici alla locomotiva ultracentenaria

Si legge su msn.com: Il riconoscimento consegnato al patron Carlo Gherardi dal presidente dell’Asi Alberto Scuro "Eccezionale lavoro di recupero che restituisce visibilità e dignità a questo gioiello straordinario" .

Debutto vincente della Targa d'oro nel trofeo Rosa

Da primamilanoovest.it: Forature e problemi tecnico-meccanici ai mezzi nelle prime fasi di gara non hanno impedito ... S.C. Cene asd e a Federico Profazio del Pedale Senaghese asd. La 105° Targa d’Oro Città di Legnano – 7° ...